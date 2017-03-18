Гендиректора «Сувар Девелопмент» суд отправил под домашний арест
Советский районный суд Казани отказал следствию в ходатайстве о заключении Андрея Мочалова под стражу.
Советский районный суд Казани отказал следствию в ходатайстве о заключении Андрея Мочалова под стражу.
Советский районный суд Казани отказал следователю в ходатайстве об аресте директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова по делу Татфондбанка.
Мочалова поместили под домашний арест на время предварительного следствия до 16 апреля.
Следователь не стал в суде озвучивать в чем именно обвиняют генерального директора ООО «Сувар Девелопмент», ссылаясь на тайну следствия.