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21:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гендиректора «Сувар Девелопмент» суд отправил под домашний арест

Советский районный суд Казани отказал следствию в ходатайстве о заключении Андрея Мочалова под стражу.

Советский районный суд Казани отказал следователю в ходатайстве об аресте директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова по делу Татфондбанка.

Мочалова поместили под домашний арест на время предварительного следствия до 16 апреля.

Следователь не стал в суде озвучивать в чем именно обвиняют генерального директора ООО «Сувар Девелопмент», ссылаясь на тайну следствия.

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