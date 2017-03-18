Этой ночью в Самаре полицейские оцепили сквер Мичурина из-за подозрительной коробки

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области, происшествие зафиксировали в районе сквера Мичурина. Хозяин Hyundai обнаружил коробку, перемотанную изолентой к внутренней части бампера своей машины сообщил об этом в полицию. Сотрудники Росгвардии немедленно сообщили об инциденте в полицию, оцепили прилегающую территорию и вызвали инженерно-техническую группу ОМОН, сотрудников МЧС и медиков.

Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили коробку, перемотанную изолентой. В целях обеспечения безопасности сотрудники ОМОН решили обезвредить подозрительный предмет. Коробка изъяли и путём гидроудара уничтожили в безопасном месте. Следов взрывчатых веществ на месте утилизации не обнаружили.