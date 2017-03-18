Этой ночью в Самаре полицейские оцепили сквер Мичурина из-за подозрительной коробки
Мужчина нашёл под внутренней частью бампера своего автомобиля крайне подозрительную коробку.
Мужчина нашёл под внутренней частью бампера своего автомобиля крайне подозрительную коробку.
Как сообщают в
Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили коробку, перемотанную изолентой. В целях обеспечения безопасности сотрудники ОМОН решили обезвредить подозрительный предмет. Коробка изъяли и путём гидроудара уничтожили в безопасном месте. Следов взрывчатых веществ на месте утилизации не обнаружили.