Полиция установила личность еще одного подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

СИНГАПУР, 18 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Малайзии установила личность еще одного подозреваемого в смерти Ким Чен Нама, который, предположительно, играл ключевую роль в операции.

Об этом сообщает в субботу газета New Straits Times со ссылкой на источники в следственной группе.

После тщательного изучения записей камер наружного наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, а также восстановления почти поминутных деталей случившегося был обнаружен мужчина, возраст которого составляет чуть больше 30 лет, — пишет издание.

По ее данным, эксперты предполагают, что «именно он следил за выполнением всей операции и непосредственно после нападения неотступно следовал за Ким Чен Намом, фиксирую резкое ухудшение его состояния».

Кроме того, по сведениям источников, впоследствии малайзийская сторона получила оперативную информация от японских спецслужб в Бангкоке, что речь идет о гражданине КНДР Чан Нам Уне. Спустя несколько часов после убийства он вылетел из Куала-Лумпура.

Несколько дней назад Интерпол выдал красное удостоверение на арест четырех северокорейцев, которые подозреваются в убийстве Ким Чен Нама.