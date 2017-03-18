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13:42 (мск), источник: ТАСС

Полиция установила личность еще одного подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

Мужчина следил за выполнением операции и после нападения следовал за Ким Чен Намом, фиксирую резкое ухудшение его состояния.

Источник: AFP 2017

СИНГАПУР, 18 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Малайзии установила личность еще одного подозреваемого в смерти Ким Чен Нама, который, предположительно, играл ключевую роль в операции.

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Об этом сообщает в субботу газета New Straits Times со ссылкой на источники в следственной группе.

После тщательного изучения записей камер наружного наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, а также восстановления почти поминутных деталей случившегося был обнаружен мужчина, возраст которого составляет чуть больше 30 лет, — пишет издание.

По ее данным, эксперты предполагают, что «именно он следил за выполнением всей операции и непосредственно после нападения неотступно следовал за Ким Чен Намом, фиксирую резкое ухудшение его состояния».

Кроме того, по сведениям источников, впоследствии малайзийская сторона получила оперативную информация от японских спецслужб в Бангкоке, что речь идет о гражданине КНДР Чан Нам Уне. Спустя несколько часов после убийства он вылетел из Куала-Лумпура.

Несколько дней назад Интерпол выдал красное удостоверение на арест четырех северокорейцев, которые подозреваются в убийстве Ким Чен Нама.

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Между тем ранее малайзийский суд предъявил обвинения в умышленном убийстве двум непосредственным исполнительницам — гражданкам Вьетнама и Индонезии. Кроме того, по этому делу подозреваются еще двое северокорейцев, которые, предположительно, укрываются на территории посольства КНДР в Куала-Лумпуре.

Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала- Лумпура. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX (Ви-экс). В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. При этом причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждает малайзийская сторона.

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