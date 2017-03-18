Полиция установила личность еще одного подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
Мужчина следил за выполнением операции и после нападения следовал за Ким Чен Намом, фиксирую резкое ухудшение его состояния.
Мужчина следил за выполнением операции и после нападения следовал за Ким Чен Намом, фиксирую резкое ухудшение его состояния.
СИНГАПУР, 18 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Малайзии установила личность еще одного подозреваемого в смерти Ким Чен Нама, который, предположительно, играл ключевую роль в операции.
Об этом сообщает в субботу газета New Straits Times со ссылкой на источники в следственной группе.
После тщательного изучения записей камер наружного наблюдения в аэропорту
По ее данным, эксперты предполагают, что «именно он следил за выполнением всей операции и непосредственно после нападения неотступно следовал за Ким Чен Намом, фиксирую резкое ухудшение его состояния».
Кроме того, по сведениям источников, впоследствии малайзийская сторона получила оперативную информация от японских спецслужб в Бангкоке, что речь идет о гражданине КНДР Чан Нам Уне. Спустя несколько часов после убийства он вылетел из
Несколько дней назад Интерпол выдал красное удостоверение на арест четырех северокорейцев, которые подозреваются в убийстве Ким Чен Нама.
Между тем ранее малайзийский суд предъявил обвинения в умышленном убийстве двум непосредственным исполнительницам — гражданкам Вьетнама и Индонезии. Кроме того, по этому делу подозреваются еще двое северокорейцев, которые, предположительно, укрываются на территории посольства КНДР в
Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала- Лумпура. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного