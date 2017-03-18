Заведено уголовное дело о крушении грузового поезда в Иркутской области

Уголовное дело о сходе вагонов на железной дороге в Иркутской области возбудило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, информирует пресс-служба ведомства.

Крушение произошло 14 февраля на 4648-и километре Транссибирской магистрали в Нижнеудинском районе около станции Ук. С рельсов сошли 14 вагонов, груженых углем. Повреждения получили 33 вагона, опора контактной сети, 250 метров железнодорожного пути и высоковольтная линия. Пострадавших во время инцидента не было. Один из поездов дальнего следования был задержан почти на половину суток. Ущерб от крушения ОАО «РЖД» оценило в сумму более 20 млн рублей.