Полицейские искали наркоманов в гей-клубе в Иркутске
Правоохранители отправили на медицинскую проверку подозрительных лиц.
Правоохранители отправили на медицинскую проверку подозрительных лиц.
Сотрудники полиции искали людей, которые употребляют либо реализуют синтетические наркотические средства, в
— На время проведения проверки приостановили работу заведения. Людей, которые вызвали у нас подозрения, вывели, отправили на медицинскую проверку, чтобы установить, есть ли у них наркотики в крови или нет, — рассказали в ведомстве.
Профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, употребляющих или реализующих синтетические наркотики, проводятся регулярно полицейскими в ночных заведениях Иркутска.