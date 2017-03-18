Полицейские искали наркоманов в гей-клубе в Иркутске

Сотрудники полиции искали людей, которые употребляют либо реализуют синтетические наркотические средства, в гей-клубе в Иркутске 18 марта. Оперативники проверили документы, отправили на медицинскую проверку подозрительных лиц. Результаты профилактического мероприятия станут известны позже. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— На время проведения проверки приостановили работу заведения. Людей, которые вызвали у нас подозрения, вывели, отправили на медицинскую проверку, чтобы установить, есть ли у них наркотики в крови или нет, — рассказали в ведомстве.

Профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, употребляющих или реализующих синтетические наркотики, проводятся регулярно полицейскими в ночных заведениях Иркутска.