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20:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские искали наркоманов в гей-клубе в Иркутске

Правоохранители отправили на медицинскую проверку подозрительных лиц.

Сотрудники полиции искали людей, которые употребляют либо реализуют синтетические наркотические средства, в гей-клубе в Иркутске 18 марта. Оперативники проверили документы, отправили на медицинскую проверку подозрительных лиц. Результаты профилактического мероприятия станут известны позже. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— На время проведения проверки приостановили работу заведения. Людей, которые вызвали у нас подозрения, вывели, отправили на медицинскую проверку, чтобы установить, есть ли у них наркотики в крови или нет, — рассказали в ведомстве.

Профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, употребляющих или реализующих синтетические наркотики, проводятся регулярно полицейскими в ночных заведениях Иркутска.

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