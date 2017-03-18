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21:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре, выпав из окна многоэтажки, разбилась женщина

17 марта в Краснодаре, выпав из окна многоэтажки, разбилась женщина. Сообщение об этом поступило в 17:20. ЧП произошло по адресу улица Героев разведчиков, 10.

Как сообщили ГТРК «Кубань» в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ, погибшая — 1977 года рождения, проживала со своим знакомым. В момент трагедии мужчины дома не было. При женщине была найдена амбулаторная карта медучреждения, из которого она была выписана 13 марта. По факту случившегося проводится проверка.

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