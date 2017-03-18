В Краснодаре, выпав из окна многоэтажки, разбилась женщина

Как сообщили ГТРК «Кубань» в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ, погибшая — 1977 года рождения, проживала со своим знакомым. В момент трагедии мужчины дома не было. При женщине была найдена амбулаторная карта медучреждения, из которого она была выписана 13 марта. По факту случившегося проводится проверка.