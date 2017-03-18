На побережье Балтийского моря задержано девять нелегальных добытчиков янтаря

Первая группа — 5 человек — орудовала у поселке Надеждино, остальные — у поселка Цветное. У мужчин изъяты три мотопомпы, два пожарных рукава, две металлические решётки и три лопаты. В отношении каждого из задержанных составили административные протоколы по статье 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Самовольная добыча янтаря», сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области.

Добытчикам янтаря грозит штраф до пяти тысяч рублей.