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16:05 (мск), источник: Янтарный край

На побережье Балтийского моря задержано девять нелегальных добытчиков янтаря

В Калининградской области в окрестности поселков Цветное и Надеждино полицейские задержали сразу девять нелегальных добытчиков янтаря.

Первая группа — 5 человек — орудовала у поселке Надеждино, остальные — у поселка Цветное. У мужчин изъяты три мотопомпы, два пожарных рукава, две металлические решётки и три лопаты. В отношении каждого из задержанных составили административные протоколы по статье 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Самовольная добыча янтаря», сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области.

Добытчикам янтаря грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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