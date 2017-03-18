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16:07 (мск), источник: Калининград.Ru

На трассе Мамоново — Корнево «Ауди» врезалась в дерево: один человек погиб, трое пострадали

ДТП произошло вечером в пятницу, 17 марта.

В ДТП на трассе Мамоново — Пограничный — Корнево погиб человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 17 марта, около 20:10. На закруглении дороги 25-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате 46-летний пассажир от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Также госпитализировали ещё троих пассажиров: 39-летнего жителя Мамоново, 42-летнюю и 31-летнюю жительниц соседних посёлков.

Ещё одно ДТП произошло в Калининграде около 17:40. На пересечении улиц Горького и Азовской столкнулись «Ниссан» и «Ман». В результате 26-летняя девушка-водитель первого автомобиля получила телесные повреждения.

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