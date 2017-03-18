На трассе Мамоново — Корнево «Ауди» врезалась в дерево: один человек погиб, трое пострадали

В ДТП на трассе Мамоново — Пограничный — Корнево погиб человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 17 марта, около 20:10. На закруглении дороги 25-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате 46-летний пассажир от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Также госпитализировали ещё троих пассажиров: 39-летнего жителя Мамоново, 42-летнюю и 31-летнюю жительниц соседних посёлков.