В Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке
Полиция Харькова на данный момент предпринимает действия по установлению личности злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция Харькова на данный момент предпринимает действия по установлению личности злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестный бросил гранату в помещение аптеки, пострадавших нет, сообщила в субботу
«Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату РГД-5», — сообщила
В сообщении говорится, что полиция предпринимает действия по установлению личности злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 16 марта полиция задержала возле вокзала в Киеве мужчину с гранатами.