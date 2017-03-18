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15:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке

Полиция Харькова на данный момент предпринимает действия по установлению личности злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестный бросил гранату в помещение аптеки, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной полиции.

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«Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату РГД-5», — сообщила пресс-служба.

В сообщении говорится, что полиция предпринимает действия по установлению личности злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 16 марта полиция задержала возле вокзала в Киеве мужчину с гранатами.

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