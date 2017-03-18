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19:19 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге бабушка бросила на улице коляску с пятимесячной внучкой

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники полиции Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении женщины, бросившей свою пятимесячную внучку без присмотра на улице, сообщила «Интерфаксу» в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Коляску с младенцем сотрудники правоохранительных органов заметили на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга 15 марта. На следующий день в результате поисков были найдены мать и бабушка ребенка.

«Было установлено, что мать ребенка раннее оставила ребенка бабушке, сообщив, что не планирует ее содержать, после чего 40-летняя гражданка вывезла коляску со своей внучкой и оставила по указанному адресу, рассчитывая на то, что девочку обнаружат и сдадут в детский дом,» — уточняет представитель ведомства.

Уголовное дело заведено по статье 125 УК России (оставление в опасности). С подозреваемой взята подписка о невыезде.

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