В Петербурге бабушка бросила на улице коляску с пятимесячной внучкой

Коляску с младенцем сотрудники правоохранительных органов заметили на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга 15 марта. На следующий день в результате поисков были найдены мать и бабушка ребенка.

«Было установлено, что мать ребенка раннее оставила ребенка бабушке, сообщив, что не планирует ее содержать, после чего 40-летняя гражданка вывезла коляску со своей внучкой и оставила по указанному адресу, рассчитывая на то, что девочку обнаружат и сдадут в детский дом,» — уточняет представитель ведомства.

Уголовное дело заведено по статье 125 УК России (оставление в опасности). С подозреваемой взята подписка о невыезде.