Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
14События недели в фотографиях
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
19:32 (мск), источник: Newslab.ru

Трое жителей Хакасии утопили авто в Красноярском водохранилище

Трое жителей Хакасии утопили свой автомобиль в Красноярском водохранилище, сообщили 18 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Днем в Краснотуранском районе в районе горы Туран был зафиксирован очередной провал под лед автомобиля. Как установили спасатели, трое жителей Черногорска отправились для отдыха через водохранилище, но в 700 метрах от правого берега провалились в полынью. Находившиеся в машине 2 мужчины и женщина успели покинуть тонущую машину. Добраться до берега, однако, они побоялись и ждали спасателей, которых вызвали свидетели происшествия, на льду.

«Силами спасателей люди доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи в районе поселка Лебяжье. Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей Красноярска и края быть предельно осторожными и не выезжать на лед», — напомнили в пресс-службе.

Напомним, аномально теплая весна на месяц сдвинула сроки схода льда. Случаи провала техники и людей под лед фиксируются уже третьи выходные подряд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске митинговали за чистое небо
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
Отец и брат нападавшего в аэропорту Парижа арестованы полицией
Умер заслуженный тренер России Сергей Гимаев
Полиция установила личность подозреваемого в смерти Ким Чен Нама
Спорт
Потеря нашего хоккея: умер Сергей Гимаев В субботу на 63-м году жизни скончался прославленный советский хоккеист и тренер Сергей Гимаев
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь