Трое жителей Хакасии утопили авто в Красноярском водохранилище

Днем в Краснотуранском районе в районе горы Туран был зафиксирован очередной провал под лед автомобиля. Как установили спасатели, трое жителей Черногорска отправились для отдыха через водохранилище, но в 700 метрах от правого берега провалились в полынью. Находившиеся в машине 2 мужчины и женщина успели покинуть тонущую машину. Добраться до берега, однако, они побоялись и ждали спасателей, которых вызвали свидетели происшествия, на льду.

«Силами спасателей люди доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи в районе поселка Лебяжье. Сотрудники МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей Красноярска и края быть предельно осторожными и не выезжать на лед», — напомнили в пресс-службе.

Напомним, аномально теплая весна на месяц сдвинула сроки схода льда. Случаи провала техники и людей под лед фиксируются уже третьи выходные подряд.