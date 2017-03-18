В «Парк Хаусе» из банкомата похитили свыше 5,5 млн рублей

В казанском торговом центре «Парк Хаус» из банкомата «Банка Казани» на первом этаже было похищено свыше 5,5 млн рублей. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

— Преступление случилось в период с вечера 16 марта по вечер 17 марта, на данный момент точное время преступления не установлено, — отметили в следствии.

Также пока что неизвестна точная сумма похищенного, а также то, каким образом произошло преступление.

Сейчас выясняются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На сайте самого «Банка Казани» сегодня появилось сообщение, в котором говорится, что в связи с проведением плановых профилактических работ 18 марта могут возникнуть определенные сложности по снятию наличных средств в сети банкоматов банка. Работы продлятся до вечера.