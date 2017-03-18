Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
21:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В «Парк Хаусе» из банкомата похитили свыше 5,5 млн рублей

Сейчас выясняются все обстоятельства.

В казанском торговом центре «Парк Хаус» из банкомата «Банка Казани» на первом этаже было похищено свыше 5,5 млн рублей. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

 — Преступление случилось в период с вечера 16 марта по вечер 17 марта, на данный момент точное время преступления не установлено, — отметили в следствии.

Также пока что неизвестна точная сумма похищенного, а также то, каким образом произошло преступление.

Сейчас выясняются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На сайте самого «Банка Казани» сегодня появилось сообщение, в котором говорится, что в связи с проведением плановых профилактических работ 18 марта могут возникнуть определенные сложности по снятию наличных средств в сети банкоматов банка. Работы продлятся до вечера.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани девушка впала в кому после кражи в магазине Zara
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
В Брюсселе в результате взрыва обрушилась часть здания
Умер заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев
В США объявлен конкурс проектов стены на границе с Мексикой
Спорт
Потеря нашего хоккея: умер Сергей Гимаев В субботу на 63-м году жизни скончался прославленный советский хоккеист и тренер Сергей Гимаев
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь