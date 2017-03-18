Полиция арестовала отца и брата напавшего на военных в аэропорту Парижа

Издание отмечает, что это — стандартная процедура в рамках расследования, цель которой — проверить, нет ли в окружении нападавшего потенциально опасных людей.

По данным следователей, мужчина сначала рано утром угнал машину, затем ранил сотрудника полиции, остановившего его автомобиль для проверки документов к северу от Парижа.

Потом он прибыл в «Орли» и какое-то время шел за тремя военными — двумя мужчинами и женщиной, патрулировавшими аэропорт.

Затем он сзади схватил женщину за шею и попытался отобрать у нее автомат. Сослуживцы пришли ей на помощь и застрелили нападавшего.

Оба терминала аэропорта в настоящее время закрыты. Один из них может возобновить работу позже в субботу.