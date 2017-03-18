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15:50 (мск), источник: Интерфакс

Полиция арестовала отца и брата напавшего на военных в аэропорту Парижа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники французской полиции взяли в субботу под стражу отца и брата мужчины, застреленного в аэропорту «Орли» после нападения на военнослужащих, сообщает сайт газеты Le Figaro.

Источник: AFP 2017

Издание отмечает, что это — стандартная процедура в рамках расследования, цель которой — проверить, нет ли в окружении нападавшего потенциально опасных людей.

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По данным следователей, мужчина сначала рано утром угнал машину, затем ранил сотрудника полиции, остановившего его автомобиль для проверки документов к северу от Парижа.

Потом он прибыл в «Орли» и какое-то время шел за тремя военными — двумя мужчинами и женщиной, патрулировавшими аэропорт.

Затем он сзади схватил женщину за шею и попытался отобрать у нее автомат. Сослуживцы пришли ей на помощь и застрелили нападавшего.

Оба терминала аэропорта в настоящее время закрыты. Один из них может возобновить работу позже в субботу.

Комментарии
4
Сергей Зауглов
Где-где АБ !? Соскучились прям! Мы, сегодня, - либерасты, бандеровцы и правосеки вместо него. Должен же человек хоть немного отдохнуть от вашего хамства, особого внимания и любви в кавычках. На счет новости скажу следующее : Это заказуха Путина, связанная с президентскими выборами во Франции, чтобы как можно больше голосов набрали правые кандидаты и развалили затем ЕС!
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Супер Справедливость
Кого интересуют новости, кого - отсутствие отдельных комментаторов... Каждому - свое..
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Сергей Донченко
Может это его-то и взяли как раз ?
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