В Татарстане пропал школьник: возбуждено дело по статье «Убийство»

Мальчик живет в селе Черки-Кощаково, вечером 15 марта он ушел из дома и пропал.

— Ребенок исчез при отсутствии сведений о его намерении уехать или скрыться от близких, отсутствии заболевания, обуславливающего скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, — отметили в следствии.

Утром 16 марта Ильназ не пришел в школу, после этого стало понятно, что с ним что-то случилось. СКР возбудил дело по статье «Убийство».

Всех, кто может знать, где находится мальчик, просят сообщить по телефонам: (84374) 3−12−88, (84374) 3−13−00, (84374) 2−28−25, (84374) 3−28−15.