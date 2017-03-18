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21:25 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане пропал школьник: возбуждено дело по статье «Убийство»

В Буинском районе РТ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после того, как там пропал 13-летний Ильназ Ш., об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Мальчик живет в селе Черки-Кощаково, вечером 15 марта он ушел из дома и пропал.

 — Ребенок исчез при отсутствии сведений о его намерении уехать или скрыться от близких, отсутствии заболевания, обуславливающего скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, — отметили в следствии.

Утром 16 марта Ильназ не пришел в школу, после этого стало понятно, что с ним что-то случилось. СКР возбудил дело по статье «Убийство».

Всех, кто может знать, где находится мальчик, просят сообщить по телефонам: (84374) 3−12−88, (84374) 3−13−00, (84374) 2−28−25, (84374) 3−28−15.

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