В Татарстане пропал школьник: возбуждено дело по статье «Убийство»
В Буинском районе РТ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после того, как там пропал 13-летний Ильназ Ш., об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.
В Буинском районе РТ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после того, как там пропал 13-летний Ильназ Ш., об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.
Мальчик живет в селе
— Ребенок исчез при отсутствии сведений о его намерении уехать или скрыться от близких, отсутствии заболевания, обуславливающего скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, — отметили в следствии.
Утром 16 марта Ильназ не пришел в школу, после этого стало понятно, что с ним
Всех, кто может знать, где находится мальчик, просят сообщить по телефонам: (84374) 3−12−88, (84374) 3−13−00, (84374) 2−28−25, (84374) 3−28−15.