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18:53 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем ищут двух подростков, сбежавших из дома месяц назад

Воронежская полиция продолжает поиск двух школьников, бесследно пропавших около месяца назад, сообщает областное управление МВД.

Источник: 36.мвд.рф

Оба пропавших подростка, Руслан Н. и Татьяна С., живут в Бутурлиновском районе, но в разных населенных пунктах. У стражей порядка есть основания полагать, что ребята сбежали вместе — это произошло 22 февраля.

Так, 15-летняя Татьяна в этот день пошла в школу в селе Гвазда, после чего бесследно пропала — с 22 февраля ее никто не видел, и никаких данных о ее местоположении нет. В этот же день в селе Клеповка без вести пропал учащийся седьмого класса местной школы, 16-летний Руслан.

В полиции уточнили, что сбежавшие ребята имеют склонность к бродяжническому образу жизни, и прежде уже не раз уходили из дома. Правоохранительные органы продолжают поиск подростков, и просят оказать содействие жителей области и всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении или судьбе школьников.

Татьяна С. выглядит на 16−17 лет. Девушка среднего роста, 160 -165 сантиметров, у нее среднее телосложение, длинные темные прямые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней была черная шапка, полосатый черно-серый шарф, теплая куртка до колен темного оранжевого цвета, темные брюки и кроссовки бирюзового цвета.

Руслан Н. выглядит примерно на 17 лет, он среднего роста, 160−174 сантиметров, худощавый, с карими глазами и прямыми короткими темными волосами. В день исчезновения на подростке была шапка черного цвета с белым рисунком, теплая куртка темно-синего цвета с желтой полосой на спине, брюки с зеленым камуфляжным рисунком, свитер белого цвета, с черными элементами на груди, темные кроссовки со шнурками зеленого цвета.

Полиция просит всех, имеющих какие-либо сведения о местонахождении школьников или их судьбе, просят позвонить по одному из указанных телефонов: 02 или 8 (47361) 22−391.

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