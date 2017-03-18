Под Воронежем ищут двух подростков, сбежавших из дома месяц назад
Воронежская полиция продолжает поиск двух школьников, бесследно пропавших около месяца назад, сообщает областное управление МВД.
Воронежская полиция продолжает поиск двух школьников, бесследно пропавших около месяца назад, сообщает областное управление МВД.
Оба пропавших подростка, Руслан Н. и Татьяна С., живут в Бутурлиновском районе, но в разных населенных пунктах. У стражей порядка есть основания полагать, что ребята сбежали вместе — это произошло 22 февраля.
Так, 15-летняя Татьяна в этот день пошла в школу в селе Гвазда, после чего бесследно пропала — с 22 февраля ее никто не видел, и никаких данных о ее местоположении нет. В этот же день в селе Клеповка без вести пропал учащийся седьмого класса местной школы, 16-летний Руслан.
В полиции уточнили, что сбежавшие ребята имеют склонность к бродяжническому образу жизни, и прежде уже не раз уходили из дома. Правоохранительные органы продолжают поиск подростков, и просят оказать содействие жителей области и всех, кто обладает
Татьяна С. выглядит на 16−17 лет. Девушка среднего роста, 160 -165 сантиметров, у нее среднее телосложение, длинные темные прямые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней была черная шапка, полосатый
Руслан Н. выглядит примерно на 17 лет, он среднего роста, 160−174 сантиметров, худощавый, с карими глазами и прямыми короткими темными волосами. В день исчезновения на подростке была шапка черного цвета с белым рисунком, теплая куртка
Полиция просит всех, имеющих