Возле Ясиноватой наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в составе 5 человек во время мониторинга ситуации на участке между Авдеевкой и Ясиноватой (Донецкая обл.) попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет.

Как указано в отчете СММ ОБСЕ, 17 марта пять членов патруля СММ осуществляли мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории между подконтрольной украинскому правительству Авдеевкой и подконтрольной «ДНР» Ясиноватой для обеспечения возможности проведения разминирования на территории Донецкой фильтровальной станции и вблизи нее, восстановления водоснабжения с обеих сторон линии столкновения. На месте также присутствовали трое офицеров СЦКК (двое украинских и один российский), четыре представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и четверо членов бригады «ДНР» по разминированию. Около полудня наблюдатели услышали, как над их головами просвистела пуля и в тот же миг раздался выстрел из стрелкового оружия за 100−200 м к югу от них. Все присутствующие немедленно скрылись за автомобилями миссии.