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16:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Возле Ясиноватой наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел неподалеку Ясиноватой, никто не пострадал .

Источник: Telegraf.com.ua

Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в составе 5 человек во время мониторинга ситуации на участке между Авдеевкой и Ясиноватой (Донецкая обл.) попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет.

Как указано в отчете СММ ОБСЕ, 17 марта пять членов патруля СММ осуществляли мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории между подконтрольной украинскому правительству Авдеевкой и подконтрольной «ДНР» Ясиноватой для обеспечения возможности проведения разминирования на территории Донецкой фильтровальной станции и вблизи нее, восстановления водоснабжения с обеих сторон линии столкновения. На месте также присутствовали трое офицеров СЦКК (двое украинских и один российский), четыре представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и четверо членов бригады «ДНР» по разминированию. Около полудня наблюдатели услышали, как над их головами просвистела пуля и в тот же миг раздался выстрел из стрелкового оружия за 100−200 м к югу от них. Все присутствующие немедленно скрылись за автомобилями миссии.

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«Наблюдатели определили, что выстрел был осуществлен в направлении с юга на северо-северный восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия за 100−200 м на юг», — уточняется в отчете.

Вскоре все присутствующие, включая патруль СММ, покинули этот район. Никто из наблюдателей не пострадал, автомобили миссии также не повреждены.

Украинские и российские офицеры из СЦКК сообщили, что среди их сотрудников также никто не пострадал. В СММ ОБСЕ констатируют, что это уже третий случай в этом районе за последние четыре недели, когда рядом с патрулями миссии или объектами ее собственности применяется стрелковое оружие.

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