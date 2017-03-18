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16:05 (мск), источник: Tengrinews

МВД РК: Найденный в Алматы мужчина из Новосибирска не был в рабстве

Об этом он рассказал сам, отвечая на вопрос медицинского специалиста.

Источник: Tengrinews

Найденный в Алматы россиянин Юрий Образцов не находился в рабстве. Об этом он рассказал сам, отвечая на вопрос медицинского специалиста, написал на страничке в Facebook пресс-секретарь МВД Алмас Садубаев.

Как удалось установить в результате проведенной проверки, Юрий Образцов прибыл в Алматы на поезде из Новосибирска в апреле 2014 года. Далее планировал поехать в Ташкент. Также в ходе беседы с медицинским специалистом выяснилось, что он состоит на психдиспансерном учете в Новосибирской области с диагнозом «шизофрения параноидная».

«На вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алматы он путешествовал от одного населенного пункта в другой, где-то пешком, где-то автостопом. Никто его насильно не удерживал. Где находился на протяжении трех лет, как проживал, с кем общался, Образцов ответить не смог. Проведенной судебно-медицинской экспертизой телесных повреждений на теле Образцова не обнаружено», — написал Садубаев.

Обстоятельства дела выясняются. Продолжается досудебное расследование. Как уже сообщалось, Юрия Образцова нашла Тамара Полуэктова — сотрудница ТЦ, расположенного возле вокзала «Алматы-2». Он рассказал, что доехал до города на попутках и что его удерживали где-то на ферме близ Алматы. 16 марта Образцов обратился в полицию с заявлением.

Ранее консульство РФ в Казахстане выдало Юрию Образцову свидетельство на возвращение в Россию. Ожидается, что мужчина вернется домой в воскресенье прямым авиарейсом из Алматы. По словам российского консула Ирины Переверзевой, оформление документов завершилось в рекордные сроки, потому что помогли волонтеры.

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