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20:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии перевернулась полицейская «Нива»

ДТП произошло 17 марта.

В соцсетях появились фото ЧП, произошедшего 17 марта на автодороге республики. Возле Чишмов слетел в кювет и перевернулся полицейский автомобиль. Очевидцы предположили, что на «Ниве» передвигался местный участковый. Официальной информации по этому ДТП пока не поступало.

— Странно, конечно. Дорога там ровная, как это его так закрутило, — удивляются местные жители. — Могла машина и в ледяную колею попасть, кто знает.

Напомним, в тот же день в Уфе напротив полка ДПС сотрудника ГИБДД сбил водитель «Ниссан Теана».

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