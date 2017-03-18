В Башкирии перевернулась полицейская «Нива»

В соцсетях появились фото ЧП, произошедшего 17 марта на автодороге республики. Возле Чишмов слетел в кювет и перевернулся полицейский автомобиль. Очевидцы предположили, что на «Ниве» передвигался местный участковый. Официальной информации по этому ДТП пока не поступало.

— Странно, конечно. Дорога там ровная, как это его так закрутило, — удивляются местные жители. — Могла машина и в ледяную колею попасть, кто знает.

Напомним, в тот же день в Уфе напротив полка ДПС сотрудника ГИБДД сбил водитель «Ниссан Теана».