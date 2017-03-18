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16:18 (мск), источник: Nur.kz

Появилась петиция с просьбой пересмотреть приговор Бахытбеку Есентаеву

Ее авторы считают, что мужчина не хотел умышленно причинить вред жене.

Источник: Nur.kz

На популярном сайте появилась петиция с призывом пересмотреть приговор бывшему мужу казахстанского продюсера Баян Есентаевой.

«Добрый день, уважаемые граждане Казахстана! Мы обращаемся к Вам, потому что в жизни каждого взрослого может произойти предательство любимого человека, которое неожиданно врывается в естественное течение жизни, сбивает с ног и разрушает все, что было. Никто не сможет себя застраховать на 100% от измены и, тем более, от боли», — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции считают, что у Бахытбека Есентаева не было прямого умысла причинить вред здоровью и жизни жене. Они утверждают, что нужно принять во внимание состояние аффекта, в котором пребывал мужчина.

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