Появилась петиция с просьбой пересмотреть приговор Бахытбеку Есентаеву
Ее авторы считают, что мужчина не хотел умышленно причинить вред жене.
Ее авторы считают, что мужчина не хотел умышленно причинить вред жене.
На популярном сайте появилась петиция с призывом пересмотреть приговор бывшему мужу казахстанского продюсера Баян Есентаевой.
«Добрый день, уважаемые граждане Казахстана! Мы обращаемся к Вам, потому что в жизни каждого взрослого может произойти предательство любимого человека, которое неожиданно врывается в естественное течение жизни, сбивает с ног и разрушает все, что было. Никто не сможет себя застраховать на 100% от измены и, тем более, от боли», — говорится в тексте петиции.
Авторы петиции считают, что у Бахытбека Есентаева не было прямого умысла причинить вред здоровью и жизни жене. Они утверждают, что нужно принять во внимание состояние аффекта, в котором пребывал мужчина.