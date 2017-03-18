Появилась петиция с просьбой пересмотреть приговор Бахытбеку Есентаеву

«Добрый день, уважаемые граждане Казахстана! Мы обращаемся к Вам, потому что в жизни каждого взрослого может произойти предательство любимого человека, которое неожиданно врывается в естественное течение жизни, сбивает с ног и разрушает все, что было. Никто не сможет себя застраховать на 100% от измены и, тем более, от боли», — говорится в тексте петиции.