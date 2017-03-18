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16:40 (мск), источник: 112.ua

В Запорожье двое полицейских госпитализированы в результате ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Патриотическая и Лермонтова.

Источник: 112.ua

В Запорожье, сегодня, около 8 утра, на перекрестке улиц Патриотическая и Лермонтова столкнулись автомобили охранной фирмы и полиции. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, передает «УНН».

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Как рассказали в полиции, патрульные ехали на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. Автомобиль охранной фирмы не пропустил полицейских и врезался в Prius.

Двое полицейских, а также один охранник получили травмы различной степени тяжести. Их врачи скорой госпитализировали в больницу.

Подробности ДТП выясняются. Ранее сообщалось, что в Днепре, сегодня, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один — госпитализирован.

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