В Запорожье двое полицейских госпитализированы в результате ДТП
ДТП произошло на перекрестке улиц Патриотическая и Лермонтова.
ДТП произошло на перекрестке улиц Патриотическая и Лермонтова.
В Запорожье, сегодня, около 8 утра, на перекрестке улиц Патриотическая и Лермонтова столкнулись автомобили охранной фирмы и полиции. Есть пострадавшие. Об этом сообщила
Как рассказали в полиции, патрульные ехали на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. Автомобиль охранной фирмы не пропустил полицейских и врезался в Prius.
Двое полицейских, а также один охранник получили травмы различной степени тяжести. Их врачи скорой госпитализировали в больницу.
Подробности ДТП выясняются. Ранее сообщалось, что в Днепре, сегодня, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один — госпитализирован.