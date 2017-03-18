37 человек в 2016 году погибли на железнодорожных путях по всей Самарской области

В 2016 году на территории губернии зафиксировали 218 посторонних лиц на железнодорожных путях. В 32 случаях машинисты успели применить экстренное торможение, что позволило избежать трагедии.

Как сообщил начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги и филиала ОАО «РЖД» Александр Соколов, из общего числа пострадавших 37 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, девять пешеходов нарушили правила безопасности на железной дороге, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В целом, по сравнению с 2015 годом, отмечают снижение случаев травмирования на 7%, со смертельным исходом — на 14%. Об этом стало известно на заседании комитета.