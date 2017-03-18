В Тернополе отделение «Сбербанка» заложили бетонными блоками

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Тернополе отделение украинской «дочки» «Сбербанка» заложили бетонными блоками, требуя прекращения работы финансового учреждения в стране. Об этом сообщает в субботу местное издание «Терен».

Ранее бетонными блоками заложили вход в здание, где размещен офис «дочки» «Сбербанка» в Киеве. Также был заблокирован мешками с песком въезд во двор и расписано антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом протестующие добиваются прекращения работы «Сбербанка» в Украине.

В сообщении говорится, что члены партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», организаций «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и «Сокол» принесли к отделению банка бетонные блоки с цементом и возвели стену на входе в финансовое учреждение. Также, согласно сообщению, они обклеили стены здания банка наклейками с антироссийскими лозунгами и расписали их красной краской.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» «Сбербанка»). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.