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18:15 (мск), источник: 112.ua

В Мариуполе выявили подпольную мастерскую оружия в многоэтажке

Владелец квартиры, который наладил производство оружия и патронов, задержан.

Источник: 112.ua

В Мариуполе полицейские выявили у местного жителя мастерскую по изготовлению и ремонту патронов и оружия. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Донецкой обл.

Правоохранители во время обыска изъяли автоматы, винтовки, пистолеты, части нарезного оружия, более 2 тысяч патронов и станок для изготовления оружия. В частности, оперативники обнаружили: винтовку Мосина, карабин Маузера, 3 автомата времен Второй мировой войны, 4 пистолета, детали от нарезного оружия, более 2 тысяч патронов.

Владелец квартиры, который наладил производство оружия и патронов, задержан. Жители дома не догадывались об опасном соседстве.

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В ходе профилактической спецоперации по пресечению оборота нелегального оружия полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей ремонтирует оружие.

46-летний мужчина объяснил, что коллекционирует раритетное оружие, а также сам собирает из старых стволов новое, «рабочее» оружие.

В доме полицейские обнаружили станок, на котором мастер-любитель делал боевые патроны. Для чего ему боеприпасы в таком количестве — установит следствие. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к сбыту оружия или боеприпасов.

Стоит отметить, что оружейник уже был судим за аналогичное преступление в 2007 году, но снова вернулся к любимому делу.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Киевской обл. разоблачили преступную группу, торговавшую оружием и боеприпасами: Задержаны трое полицейских.

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