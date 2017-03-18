В Мариуполе выявили подпольную мастерскую оружия в многоэтажке

В Мариуполе полицейские выявили у местного жителя мастерскую по изготовлению и ремонту патронов и оружия. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Донецкой обл.

Правоохранители во время обыска изъяли автоматы, винтовки, пистолеты, части нарезного оружия, более 2 тысяч патронов и станок для изготовления оружия. В частности, оперативники обнаружили: винтовку Мосина, карабин Маузера, 3 автомата времен Второй мировой войны, 4 пистолета, детали от нарезного оружия, более 2 тысяч патронов.

Владелец квартиры, который наладил производство оружия и патронов, задержан. Жители дома не догадывались об опасном соседстве.