В Воронеже «Опель» встал на дыбы после удара грузовика

В субботу, 18 марта, на Остужевском кольце Воронежа произошло необычное ДТП. Горожане увидели, как желтый «Опель» встал на дыбы после того, как его притерла огромная фура.

На фото с места ЧП видно, что у легковушки раскололся на части бампер. Переднюю часть авто сильно зажало между бордюром и боком грузовика. А задняя часть «Опеля» зависла высоко в воздухе.