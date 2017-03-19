В Воронеже «Опель» встал на дыбы после удара грузовика
ЧП произошло на Остужевском кольце.
ЧП произошло на Остужевском кольце.
В субботу, 18 марта, на Остужевском кольце Воронежа произошло необычное ДТП. Горожане увидели, как желтый «Опель» встал на дыбы после того, как его притерла огромная фура.
На фото с места ЧП видно, что у легковушки раскололся на части бампер. Переднюю часть авто сильно зажало между бордюром и боком грузовика. А задняя часть «Опеля» зависла высоко в воздухе.
«Легковушка попала в “мертвую зону” фуры, — пишут очевидцы в соцсети. — Умные водители знают радиус разворота у прицепа».
Сообщают, что ДТП произошло около 15:00. На место чуть позже приехали инспекторы ДПС, которые стали оформлять ДТП.