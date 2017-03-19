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15:32 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже «Опель» встал на дыбы после удара грузовика

ЧП произошло на Остужевском кольце.

В субботу, 18 марта, на Остужевском кольце Воронежа произошло необычное ДТП. Горожане увидели, как желтый «Опель» встал на дыбы после того, как его притерла огромная фура.

На фото с места ЧП видно, что у легковушки раскололся на части бампер. Переднюю часть авто сильно зажало между бордюром и боком грузовика. А задняя часть «Опеля» зависла высоко в воздухе.

«Легковушка попала в “мертвую зону” фуры, — пишут очевидцы в соцсети. — Умные водители знают радиус разворота у прицепа».

Сообщают, что ДТП произошло около 15:00. На место чуть позже приехали инспекторы ДПС, которые стали оформлять ДТП.

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