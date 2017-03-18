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21:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

В больнице Нижнекамска скончалась 8-летняя девочка

Смерть ребенка могла наступить из-за осложнений, возникших на фоне ОРВИ., отметили в Минздраве РТ.

В Нижнекамске выясняют обстоятельства смерти 8-летней девочки. По информации Минздрава РТ, заболевание у ребенка началось 15 марта с проявлений острой вирусной инфекции. В течении двух дней ребенок получал лечение, назначенное педиатром местной поликлиники. Однако девочке лучше не стало, и она была госпитализирована в детскую больницу.

В больнице девочка находилась полтора часа, ей успели начать лечение и провести часть исследований, но она скончалась.

Причины смерти в настоящее время устанавливаются. По мнению лечащих врачей, смерть ребенка могла наступить в результате осложнений вирусной инфекции.

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