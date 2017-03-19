Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Украинец о бизнесе в Крыму: когда вошли в РФ, случился перелом
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
16Неслабый пол
15:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы вызвали спасателей из-за подозрительной коробки в торговом центре

В ней оказалась корреспонденция.

Воронежцы заметили подозрительную коробку, перемотанную скотчем, на первом этаже ТЦ «Космос» на улице Космонавтов около 17:00 субботы, 18 марта. Бдительные горожане вызвали спасателей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе 112.

Спасатели проверили подозрительный предмет. В коробке оказалась корреспонденция. Других предметов, угрожающих жизни горожан, в помещении не нашли. Сообщение о ЧП в правоохранительные органы не поступало, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежский бизнесмен Александр Енин оказался в СИЗО по подозрению в махинациях с НДС
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
Экс-президент Болгарии обвинил РФ во вмешательстве в дела страны
Эммануэль Макрон рассказал, как он будет бороться с терроризмом
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Космический корабль Dragon покинул МКС и направился на Землю
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь