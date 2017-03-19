Воронежцы вызвали спасателей из-за подозрительной коробки в торговом центре

Воронежцы заметили подозрительную коробку, перемотанную скотчем, на первом этаже ТЦ «Космос» на улице Космонавтов около 17:00 субботы, 18 марта. Бдительные горожане вызвали спасателей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе 112.

Спасатели проверили подозрительный предмет. В коробке оказалась корреспонденция. Других предметов, угрожающих жизни горожан, в помещении не нашли. Сообщение о ЧП в правоохранительные органы не поступало, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.