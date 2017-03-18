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20:39 (мск), источник: Интерфакс

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на севере Москвы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Дубнинской улице в Москве, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения мероприятий по розыску и задержанию подозреваемого, скрывшегося после конфликта со стрельбой на ул. Дубнинская, автомобиль “Шкода” с водителем и пассажиром задержан сотрудниками полиции в районе Бескудниково», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в полиции, после дорожного конфликта со стрельбой на Дубнинской подозреваемый в применении оружия скрылся с места событий.

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