Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на севере Москвы

«В ходе проведения мероприятий по розыску и задержанию подозреваемого, скрывшегося после конфликта со стрельбой на ул. Дубнинская, автомобиль “Шкода” с водителем и пассажиром задержан сотрудниками полиции в районе Бескудниково», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в полиции, после дорожного конфликта со стрельбой на Дубнинской подозреваемый в применении оружия скрылся с места событий.