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20:46 (мск), источник: Tengrinews

Черные риэлторы и ОПГ: В Костанае вынесли приговор по двум громким уголовным делам

По версии следствия, преступники совершали убийства, забирали квартиры.

Источник: Tengrinews

В субботу, 18 марта, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области оглашен приговор по двум громким уголовным делам — делу «черных риелторов» и делу «аулиекольской ОПГ». Об этом сообщает «Наша Газета». Вердикт по делу «черных риелторов», основанный на решении присяжных заседателей, зачитал Абай Раисов.

Напомним, согласно материалам дела, члены ОПГ в течение восьми лет совершали преступления на территории Костаная. Участники группы — Шахраман Алибаев, Дмитрий Капустин, Сергей Глушков, Марат Бекенов, Евгений Ковтун, Дастан Кушекбаев, Эдуард Ишнбаев и Асель Бояркина — находили алкоголиков, наркоманов и инвалидов, у которых запугиваниями или обманом забирали квартиры. Члены преступной группы убили троих человек. Среди погибших — инвалид Татьяна Казанцева, которая вышла замуж за одного из обвиняемых, а потом погибла от его руки.

В итоге Алибаеву и Глушкову назначили пожизненное лишение свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Бояркину приговорили к 18 годам тюрьмы. Кушекбаева — к 18 годам лишения свободы и принудительному лечению от психологических и поведенческих расстройств. Капустин проведет за решеткой 10 лет, Бекенов и Ковтун 8 лет, Ишнбаев — 6 лет лишения свободы. Потерпевшие подали к участникам группировки иски по 20 эпизодам о компенсации на общую сумму около 60 миллионов тенге. При этом за отсутствием состава преступления подсудимых оправдали по статье «Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей».

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После вынесения решений потерпевшие набирали родным сообщения, а родственники подсудимых рыдали, пили таблетки, отмечает издание.

В тот же день был оглашен приговор по делу «аулиекольской ОПГ. По версии следствия, ОПГ была создана в 2013 году Темирбеком Тулековым в селе Аулиеколь. В преступную группу вошли несколько его односельчан. Они создали семь лжепредприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Контрагенты заключали с этими фирмами подставные сделки и уклонялись от уплаты налогов. В обвинительном заключении также указывалось, что Тулеков решил убить двух руководителей своих лжефирм и под видом наркотиков ввел им в большом количестве морфий и другие опасные вещества. В результате один «директор» скончался, второму удалось выжить. Подсудимые, которых привели в зал сотрудники СОБР, выглядели бодро и, по-видимому, рассчитывали на смягчение наказания, а лидер ОПГ Тулеков не скрывал улыбки, сообщает издание.

Судья Алтынай Сагындыкова почти час зачитывала приговор. В итоге Тулеков был оправдан по статьям «Убийство» и «Покушение на преступление». Как пояснила судья, в ходе расследования выяснилось, что руководители фиктивных фирм принимали запрещенные вещества самостоятельно.

При этом Тулеков признан виновным по статьям «Создание и руководство организованной преступной группой», «Разбой», «Изготовление поддельных документов» и «Лжепредпринимательство». Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности. Каирбека Ергалиева признали виновным по статьям «Участие в ОПГ» и «Разбой». Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили звания подполковника полиции. Девять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима получил Серик Баймухамедов. Его лишили звания майора полиции. Подсудимый был признан виновным по статьям «Участие в ОПГ», «Разбой», «Покушение на преступление» и «Изготовление поддельных документов». Серик Махамбетов получил восемь лет в колонии общего режима по статьям «Участие в ОПГ» и «Лжепредпринимательство». Его также пожизненно лишили права занимать руководящие должности. С осужденных будут взысканы издержки в пользу государства в сумме 513 тысяч тенге.

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