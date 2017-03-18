Черные риэлторы и ОПГ: В Костанае вынесли приговор по двум громким уголовным делам

В субботу, 18 марта, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области оглашен приговор по двум громким уголовным делам — делу «черных риелторов» и делу «аулиекольской ОПГ». Об этом сообщает «Наша Газета». Вердикт по делу «черных риелторов», основанный на решении присяжных заседателей, зачитал Абай Раисов.

Напомним, согласно материалам дела, члены ОПГ в течение восьми лет совершали преступления на территории Костаная. Участники группы — Шахраман Алибаев, Дмитрий Капустин, Сергей Глушков, Марат Бекенов, Евгений Ковтун, Дастан Кушекбаев, Эдуард Ишнбаев и Асель Бояркина — находили алкоголиков, наркоманов и инвалидов, у которых запугиваниями или обманом забирали квартиры. Члены преступной группы убили троих человек. Среди погибших — инвалид Татьяна Казанцева, которая вышла замуж за одного из обвиняемых, а потом погибла от его руки.

В итоге Алибаеву и Глушкову назначили пожизненное лишение свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Бояркину приговорили к 18 годам тюрьмы. Кушекбаева — к 18 годам лишения свободы и принудительному лечению от психологических и поведенческих расстройств. Капустин проведет за решеткой 10 лет, Бекенов и Ковтун 8 лет, Ишнбаев — 6 лет лишения свободы. Потерпевшие подали к участникам группировки иски по 20 эпизодам о компенсации на общую сумму около 60 миллионов тенге. При этом за отсутствием состава преступления подсудимых оправдали по статье «Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей».