Черные риэлторы и ОПГ: В Костанае вынесли приговор по двум громким уголовным делам
По версии следствия, преступники совершали убийства, забирали квартиры.
По версии следствия, преступники совершали убийства, забирали квартиры.
В субботу, 18 марта, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области оглашен приговор по двум громким уголовным делам — делу «черных риелторов» и делу «аулиекольской ОПГ». Об этом сообщает «Наша Газета». Вердикт по делу «черных риелторов», основанный на решении присяжных заседателей, зачитал Абай Раисов.
Напомним, согласно материалам дела, члены ОПГ в течение восьми лет совершали преступления на территории Костаная. Участники группы — Шахраман Алибаев, Дмитрий Капустин, Сергей Глушков, Марат Бекенов, Евгений Ковтун, Дастан Кушекбаев, Эдуард Ишнбаев и Асель Бояркина — находили алкоголиков, наркоманов и инвалидов, у которых запугиваниями или обманом забирали квартиры. Члены преступной группы убили троих человек. Среди погибших — инвалид Татьяна Казанцева, которая вышла замуж за одного из обвиняемых, а потом погибла от его руки.
В итоге Алибаеву и Глушкову назначили пожизненное лишение свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Бояркину приговорили к 18 годам тюрьмы. Кушекбаева — к 18 годам лишения свободы и принудительному лечению от психологических и поведенческих расстройств. Капустин проведет за решеткой 10 лет, Бекенов и Ковтун 8 лет, Ишнбаев — 6 лет лишения свободы. Потерпевшие подали к участникам группировки иски по 20 эпизодам о компенсации на общую сумму около 60 миллионов тенге. При этом за отсутствием состава преступления подсудимых оправдали по статье «Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей».
После вынесения решений потерпевшие набирали родным сообщения, а родственники подсудимых рыдали, пили таблетки, отмечает издание.
В тот же день был оглашен приговор по делу «аулиекольской ОПГ. По версии следствия, ОПГ была создана в 2013 году Темирбеком Тулековым в селе Аулиеколь. В преступную группу вошли несколько его односельчан. Они создали семь лжепредприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Контрагенты заключали с этими фирмами подставные сделки и уклонялись от уплаты налогов. В обвинительном заключении также указывалось, что Тулеков решил убить двух руководителей своих лжефирм и под видом наркотиков ввел им в большом количестве морфий и другие опасные вещества. В результате один «директор» скончался, второму удалось выжить. Подсудимые, которых привели в зал сотрудники СОБР, выглядели бодро и,
Судья Алтынай Сагындыкова почти час зачитывала приговор. В итоге Тулеков был оправдан по статьям «Убийство» и «Покушение на преступление». Как пояснила судья, в ходе расследования выяснилось, что руководители фиктивных фирм принимали запрещенные вещества самостоятельно.
При этом Тулеков признан виновным по статьям «Создание и руководство организованной преступной группой», «Разбой», «Изготовление поддельных документов» и «Лжепредпринимательство». Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности. Каирбека Ергалиева признали виновным по статьям «Участие в ОПГ» и «Разбой». Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили звания подполковника полиции. Девять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима получил Серик Баймухамедов. Его лишили звания майора полиции. Подсудимый был признан виновным по статьям «Участие в ОПГ», «Разбой», «Покушение на преступление» и «Изготовление поддельных документов». Серик Махамбетов получил восемь лет в колонии общего режима по статьям «Участие в ОПГ» и «Лжепредпринимательство». Его также пожизненно лишили права занимать руководящие должности. С осужденных будут взысканы издержки в пользу государства в сумме 513 тысяч тенге.