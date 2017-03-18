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21:37 (мск), источник: ТАСС

Крупное ДТП с участием шести машин произошло на западе Москвы

В настоящее время известно как минимум о трех пострадавших, среди них один ребенок.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На Кутузовском проспекте в районе дома 13 по Славянскому бульвару столкнулись шесть автомашин
Собеседник агентства ТАСС

В настоящее время известно как минимум о трех пострадавших, среди них один ребенок. В район ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра.

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