Крупное ДТП с участием шести машин произошло на западе Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На Кутузовском проспекте в районе дома 13 по Славянскому бульвару столкнулись шесть автомашин

В настоящее время известно как минимум о трех пострадавших, среди них один ребенок. В район ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра.