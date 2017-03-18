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21:44 (мск), источник: 112.ua

В Киеве автомобиль въехал в АЗС

В момент аварии в салоне находилось двое маленьких детей.

Источник: 112.ua

На Броварском проспекте в Днепровском районе Киева произошло ДТП — автомобиль Ниссан въехал в информационную стелу на заправке. Об этом сообщают «Вартові. Еспресо».

В момент аварии в салоне находилось двое маленьких детей, которые сидели в детских автокреслах. По словам водителя Ниссана, его подрезала легковушка, после чего он не справился с управлением и врезался.

Серьезных повреждений никто не получил.

Как сообщалось, в Днепре в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

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