В Киеве автомобиль въехал в АЗС

На Броварском проспекте в Днепровском районе Киева произошло ДТП — автомобиль Ниссан въехал в информационную стелу на заправке. Об этом сообщают «Вартові. Еспресо».

В момент аварии в салоне находилось двое маленьких детей, которые сидели в детских автокреслах. По словам водителя Ниссана, его подрезала легковушка, после чего он не справился с управлением и врезался.

Серьезных повреждений никто не получил.

Как сообщалось, в Днепре в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии.