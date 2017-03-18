В Украине не готовится массовое самоубийство детей 19 марта — полиция
Согласно информации, полиция не обращалась к родителям с так называемыми предупреждениями о запланированных на 19 марта акциях массового самоубийства детей.
Согласно информации, полиция не обращалась к родителям с так называемыми предупреждениями о запланированных на 19 марта акциях массового самоубийства детей.
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Полиция Винницкой области обращается к гражданам с просьбой не распространять недостоверную информацию о запланированных на 19 марта акциях массового самоубийства детей. Об этом сообщает
«Уважаемые родители, акцентируем внимание — фейковые сообщения появляются в социальных сетях и распространяются через мессенджеры», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что они не обращалась с так называемыми предупреждениями к родителям и никоим образом не имеют отношения к этим провокационным рекомендациям.
«Обращаемся к населению с просьбой не распространять фейковые новости и не поддаваться паническим настроениям», — призывает
Ранее сообщалось, что сотрудники департамента киберполиции Украины обнаружили 434 «группы смерти» в социальных сетях, 102 группы заблокированы.