Число жертв наводнений в Перу возросло до 72 человек

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что с начала периода дождей жертвами стихии уже стали 67 человек, повреждены 115 тысяч строений, разрушены 117 мостов и более тысячи километров дорог.

Источник: AP 2017

По данным агентства, новую информацию о погибших в субботу сообщил премьер-министр страны.

Перуанские власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми

В 1998 году в результате схожего периода дождей погибли 374 человека.

Источник: AP 2017