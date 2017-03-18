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22:42 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв наводнений в Перу возросло до 72 человек

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число погибших в результате мощных наводнений в Перу увеличилось до 72 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что с начала периода дождей жертвами стихии уже стали 67 человек, повреждены 115 тысяч строений, разрушены 117 мостов и более тысячи километров дорог.

Источник: AP 2017

По данным агентства, новую информацию о погибших в субботу сообщил премьер-министр страны.

Перуанские власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми

В 1998 году в результате схожего периода дождей погибли 374 человека.

Источник: AP 2017

В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил в пятницу о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.

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