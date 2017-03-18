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18 марта, источник: Nur.kz

В Актау пресекли преступную схему торговли новорожденными

У каждого из участников этой преступной схемы, координатором которой являлась Муратбаева, был свой круг обязанностей.

Источник: Nur.kz

Оперативники Актау раскрыли преступную схему, по которой осуществлялась торговля новорожденными младенцами, передает tumba.kz.

Согласно материалам уголовного дела, идея незаконного заработка пришла к гражданке Муратбаевой. Женщина раньше работала в органах опеки и попечительства при городском акимате Актау и отлично знала все нюансы и юридическую сторону оформления документов на опеку детей. Ей не пришлось никого уговаривать пойти на эту преступную деятельность: специалист по социальной работе акимата Астаны Айтбаева и врач-неонатолог столичного перинатального центра № 1 Усенова сразу же выразили свое согласие. У каждого из участников этой преступной схемы, координатором которой являлась Муратбаева, был свой круг обязанностей.

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Осенью 2014 года к Муратбаевой обратилась гражданка Айжанова с просьбой отыскать ребенка на усыновление. За свои услуги Муратбаева установила «таксу» — 500 тысяч тенге. В конце февраля 2015 года по цепочке Усенова-Айтбаева-Муратбаева стало известно, что некая роженица готова продать новорожденную девочку. Муратбаева, получив свои 500 тысяч, отправляет Айжанову в Астану. В столице Айжанова, отдав Айтбаевой 400 тысяч тенге, забирает новорожденную девочку. Айтбаева половину полученной суммы отдает Усеновой.

В начале октября 2015 года к Муратбаевой обращается гражданка Бокаева. Озвучив стоимость «услуги» (500 тысяч тенге), Муратбаева ожидает роженицу, готовую продать ребенка. Деньги Муратбаевой Бокаева передает в одном из бизнес-центров Актау.

19 октября 2015 года Айтбаева сообщает Муратбаевой о возможности приобрести новорожденного мальчика. Далее — по старой схеме. Бокаева отправляется в Астану. Там, отдав Айтбаевой 800 тысяч тенге, забирает ребенка.

Женщины успели совершить всего два эпизода преступления, когда их схема была раскрыта. Теперь они обвиняются судом в совершении тяжкого уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 135 ч.2 п.п. 1, 12 и ст. 135 ч. 2 п.п. 1, 2, 12. Женщины чистосердечно признались в содеянном, что, согласно ст. 53 УК РК, является смягчающим обстоятельством. В то же время, согласно ст. 54, отягчающим признано то обстоятельство, что правонарушение совершено неоднократно группой лиц по предварительному сговору в отношении малолетнего беспомощного лица.

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