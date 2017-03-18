В Актау пресекли преступную схему торговли новорожденными
У каждого из участников этой преступной схемы, координатором которой являлась Муратбаева, был свой круг обязанностей.
У каждого из участников этой преступной схемы, координатором которой являлась Муратбаева, был свой круг обязанностей.
Оперативники Актау раскрыли преступную схему, по которой осуществлялась торговля новорожденными младенцами, передает tumba.kz.
Согласно материалам уголовного дела, идея незаконного заработка пришла к гражданке Муратбаевой. Женщина раньше работала в органах опеки и попечительства при городском акимате Актау и отлично знала все нюансы и юридическую сторону оформления документов на опеку детей. Ей не пришлось никого уговаривать пойти на эту преступную деятельность: специалист по социальной работе акимата Астаны Айтбаева и
Осенью 2014 года к Муратбаевой обратилась гражданка Айжанова с просьбой отыскать ребенка на усыновление. За свои услуги Муратбаева установила «таксу» — 500 тысяч тенге. В конце февраля 2015 года по цепочке
В начале октября 2015 года к Муратбаевой обращается гражданка Бокаева. Озвучив стоимость «услуги» (500 тысяч тенге), Муратбаева ожидает роженицу, готовую продать ребенка. Деньги Муратбаевой Бокаева передает в одном из
19 октября 2015 года Айтбаева сообщает Муратбаевой о возможности приобрести новорожденного мальчика. Далее — по старой схеме. Бокаева отправляется в Астану. Там, отдав Айтбаевой 800 тысяч тенге, забирает ребенка.
Женщины успели совершить всего два эпизода преступления, когда их схема была раскрыта. Теперь они обвиняются судом в совершении тяжкого уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 135 ч.2 п.п. 1, 12 и ст. 135 ч. 2 п.п. 1, 2, 12. Женщины чистосердечно признались в содеянном, что, согласно ст. 53 УК РК, является смягчающим обстоятельством. В то же время, согласно ст. 54, отягчающим признано то обстоятельство, что правонарушение совершено неоднократно группой лиц по предварительному сговору в отношении малолетнего беспомощного лица.