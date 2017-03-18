Аэропорт Ларнаки возобновил работу в обычном режиме

Пассажиров и сотрудников аэропорта в субботу вечером эвакуировали из-за подозрительного предмета в зале вылета вблизи стоек израильских авиалиний. Для израильских рейсов в аэропорту действует специальный режим безопасности.

Возле стоек регистрации и взвешивания багажа был найден подозрительный пакет, обернутый клеящейся лентой.

Как сообщил агентству официальный представитель полиции, взрывотехники проверили подозрительный предмет, оказавшийся обувной коробкой, и не нашли ничего опасного.