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18 марта, источник: РИА Новости

Аэропорт Ларнаки возобновил работу в обычном режиме

АФИНЫ, 18 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Тревога в аэропорту Ларнаки отменена, он работает в обычном режиме, сообщает Кипрское агентство новостей.

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Пассажиров и сотрудников аэропорта в субботу вечером эвакуировали из-за подозрительного предмета в зале вылета вблизи стоек израильских авиалиний. Для израильских рейсов в аэропорту действует специальный режим безопасности.

Возле стоек регистрации и взвешивания багажа был найден подозрительный пакет, обернутый клеящейся лентой.

Как сообщил агентству официальный представитель полиции, взрывотехники проверили подозрительный предмет, оказавшийся обувной коробкой, и не нашли ничего опасного.

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