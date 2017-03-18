Аэропорт Ларнаки возобновил работу в обычном режиме
АФИНЫ, 18 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Тревога в аэропорту Ларнаки отменена, он работает в обычном режиме, сообщает Кипрское агентство новостей.
АФИНЫ, 18 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Тревога в аэропорту Ларнаки отменена, он работает в обычном режиме, сообщает Кипрское агентство новостей.
Пассажиров и сотрудников аэропорта в субботу вечером эвакуировали
Возле стоек регистрации и взвешивания багажа был найден подозрительный пакет, обернутый клеящейся лентой.
Как сообщил агентству официальный представитель полиции, взрывотехники проверили подозрительный предмет, оказавшийся обувной коробкой, и не нашли ничего опасного.