Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
8Тайский День слона
18 марта, источник: Telegraf.com.ua

В Запорожской области правоохранители обнаружили крупный арсенал боеприпасов

СБУ обнаружила крупный арсенал оружия и боеприпасов в Запорожской области.

Источник: Telegraf.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Запорожской области обнаружили в селе, неподалеку от областного центра, крупный арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба СБУ.

«В одном из ангаров запорожского предприятия, которое относится к объектам критической инфраструктуры, хранился огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, сто двадцать четыре гранатомета РПГ-26, пятьдесят противотанковых гранатометов РПГ-7, восемьдесят семь зарядов к подствольному гранатомету, восемнадцать гранат РГД-5, двадцать одну мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось тридцать минометных детонаторов МД5, двести сорок дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту обнаружения арсенала открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления круга лиц, причастных к организации арсенала и источников происхождения оружия и боеприпасов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Юнкер: Европа должна быть готова к торговой войне с США
В Брюсселе в результате взрыва обрушилась часть здания
Известный тренер и комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
Прокурор Парижа назвал нападение на военных в Орли терактом
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь