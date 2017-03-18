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18 марта, источник: РИА Новости

Прокурор Парижа классифицировал нападение на военных в Орли как теракт

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Выбор цели и информация о мужчине, совершившем нападение на военный патруль в аэропорту Орли, позволяет расследовать этот инцидент как теракт, заявил на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Источник: Reuters

«Два элемента являются обоснованием для проведения расследования антитеррористической прокуратурой. Во-первых, выбор цели: нападение на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках операции Sentinelle, соответствует рекомендациям организаций джихадистов. Во-вторых, признаки радикализации преступника в ходе его пребывания в тюрьме, а также то, что он, по словам военнослужащих, кричал, что действует во имя Аллаха и что будут жертвы», — сказал прокурор.

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В субботу утром на севере Парижа полиция остановила для проверки документов автомобиль, водитель выстрелил открыл огонь из пневматического пистолета, ранив одного из сотрудников полиции, после чего скрылся. Позже стрелявший угнал другой автомобиль и в аэропорту Орли совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, попытался отнять оружие и был убит на месте.

Следствие установило личность злоумышленника: это 39-летний Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Расследование двух инцидентов поручено антитеррористической прокуратуре.

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Диверсия Путина, связанная с президент сними выборами во Франции! Цель - приход к власти правых сил и развал ими Европейского Союза!
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