В Киеве облили краской памятник князю Владимиру

Об этом сообщила сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон в Facebook.

«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах тех, кто “воюет” с памятниками, трудно осознать», — написала Халимон.