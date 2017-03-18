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18 марта, источник: Ipress.ua

В Киеве облили краской памятник князю Владимиру

Прошлой ночью неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру Великому в Киеве.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщила сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон в Facebook.

«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах тех, кто “воюет” с памятниками, трудно осознать», — написала Халимон.

Напомним, в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который был открыт в «Бабьем Яру» в конце февраля.

Комментарии
1
oleg ivanov
то есть когда воевали с памятниками Ленину с головой было все нормально, а теперь не понимают что в голове, хотя бы не позорились противоречием
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