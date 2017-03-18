В Киеве облили краской памятник князю Владимиру
Прошлой ночью неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру Великому в Киеве.
Прошлой ночью неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру Великому в Киеве.
Об этом сообщила сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон в Facebook.
«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах тех, кто “воюет” с памятниками, трудно осознать», — написала Халимон.
Напомним, в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который был открыт в «Бабьем Яру» в конце февраля.