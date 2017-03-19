Неизвестные облили краской памятник князю Владимиру в Киеве

«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах тех, кто “воюет” с памятниками, трудно осознать», — написала сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон на своей странице в «Фейсбуке».

На снимке, размещенном Халимон, видно, что краской залит памятник и постамент.