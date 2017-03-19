Неизвестные облили краской памятник князю Владимиру в Киеве
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру Великому в украинской столице Киеве.
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру Великому в украинской столице Киеве.
«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах тех, кто “воюет” с памятниками, трудно осознать», — написала сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон на своей странице в «Фейсбуке».
На снимке, размещенном Халимон, видно, что краской залит памятник и постамент.
Ранее неизвестные облили красной краской памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, который открыли в Бабьем Яру в конце февраля.
Соответствующие снимки появились в соцсети. На фото видно, что красной краской облит сам памятник, а также постамент и территория рядом.