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02:11 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестные облили краской памятник князю Владимиру в Киеве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру Великому в украинской столице Киеве.

«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах тех, кто “воюет” с памятниками, трудно осознать», — написала сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон на своей странице в «Фейсбуке».

На снимке, размещенном Халимон, видно, что краской залит памятник и постамент.

Ранее неизвестные облили красной краской памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, который открыли в Бабьем Яру в конце февраля.

Соответствующие снимки появились в соцсети. На фото видно, что красной краской облит сам памятник, а также постамент и территория рядом.

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