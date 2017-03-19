При взрыве дома в Брюсселе погиб человек
Официально причина взрыва не названа.
Официально причина взрыва не названа.
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Под завалами взорвавшегося в Брюсселе, как полагают пожарные, от утечки газа дома найден погибший, сообщила в ночь на воскресенье прокуратура бельгийской столицы.
В субботу во второй половине дня в брюссельской коммуне
По поступившим ранее сведениям, в результате этого происшествия были ранены семь человек — четверо легко, и трое, в том числе ребенок двух лет, получили более серьезные ранения. Однако спасатели продолжали вечером в субботу поиски под завалами.
Полиция пока не смогла опознать погибшего, обнаруженного к ночи.
Официально причина взрыва не названа. Прокуратура назначила эксперта по расследованию пожаров и взрывов, но он сможет приступить к работе по обследованию места происшествия только днем в воскресенье.
Бургомистр коммуны