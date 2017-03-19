При взрыве дома в Брюсселе погиб человек

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Под завалами взорвавшегося в Брюсселе, как полагают пожарные, от утечки газа дома найден погибший, сообщила в ночь на воскресенье прокуратура бельгийской столицы.

В субботу во второй половине дня в брюссельской коммуне Сен-Жиль мощный взрыв газа разрушил четырехэтажный дом, а также примыкающий к нему соседний.