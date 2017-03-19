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03:40 (мск), источник: Интерфакс

При взрыве дома в Брюсселе погиб человек

Официально причина взрыва не названа.

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Под завалами взорвавшегося в Брюсселе, как полагают пожарные, от утечки газа дома найден погибший, сообщила в ночь на воскресенье прокуратура бельгийской столицы.

В субботу во второй половине дня в брюссельской коммуне Сен-Жиль мощный взрыв газа разрушил четырехэтажный дом, а также примыкающий к нему соседний.

По поступившим ранее сведениям, в результате этого происшествия были ранены семь человек — четверо легко, и трое, в том числе ребенок двух лет, получили более серьезные ранения. Однако спасатели продолжали вечером в субботу поиски под завалами.

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Полиция пока не смогла опознать погибшего, обнаруженного к ночи.

Официально причина взрыва не названа. Прокуратура назначила эксперта по расследованию пожаров и взрывов, но он сможет приступить к работе по обследованию места происшествия только днем в воскресенье.

Бургомистр коммуны Сен-Жиль Шарль Пике сообщил телеканалу RTBF, что властям пришлось срочно расселить полтора десятка человек, лишившихся жилья.

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