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11:04 (мск), источник: 112.ua

Жертвами погодного феномена «Эль-Ниньо» в Перу стали 67 человек

Из-за проливных дождей и оползней сразу в нескольких районах Перу погибло 67 человек, сообщает радиостанция RCN.

Источник: 112.ua

Кроме этого, 170 человек ранены, 11 числятся пропавшими без вести.

По словам главы кабинета министров Фернандо Савалы, от наводнений пострадало не менее 500 тыс. человек.

В ряде городов заполнена водосливная система, улицы затоплены, даже в столичном регионе есть дефицит питьевой воды.

Некоторые районы оказались отрезанными от сообщения из-за того, что разлившиеся горные реки подмыли мосты.

В этом году в Перу особо заметны проявления погодного феномена «Эль-Ниньо». Температура океана растет, что приводит к повышенному испарению и ливням, которые обрушиваются на прибрежные районы.

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