Жертвами погодного феномена «Эль-Ниньо» в Перу стали 67 человек

Кроме этого, 170 человек ранены, 11 числятся пропавшими без вести.

По словам главы кабинета министров Фернандо Савалы, от наводнений пострадало не менее 500 тыс. человек.

В ряде городов заполнена водосливная система, улицы затоплены, даже в столичном регионе есть дефицит питьевой воды.

Некоторые районы оказались отрезанными от сообщения из-за того, что разлившиеся горные реки подмыли мосты.

В этом году в Перу особо заметны проявления погодного феномена «Эль-Ниньо». Температура океана растет, что приводит к повышенному испарению и ливням, которые обрушиваются на прибрежные районы.