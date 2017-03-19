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06:17 (мск), источник: РИА Новости

В Магадане выросло число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез

МАГАДАН, 19 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Число жителей Магадана, госпитализированных после обеда в столовой с подозрением на сальмонеллез, увеличилось до 32, еще пять человек лечатся на дому, сообщила РИА новости министр здравоохранения Магаданской области Ирина Ларина.

Ранее сообщалось о 13 госпитализированных.

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Медики Магадана в ночь с пятницы на субботу госпитализировали в инфекционные больницы 13 жителей города, днем еще четверых. У всех подозревают сальмонеллез после приема пищи в столовой «Северовостокзолото». Учреждение общепита сейчас закрыто. Окончательные выводы медики сделают в понедельник, когда будут готовы лабораторные анализы. Предположительно, все заболевшие отравились картофельным пюре, в которое добавляли сырое яйцо.

«Медики обследовали сто тридцать человек, питавшихся в столовой “Северовостокзолото”, и выявили новых заболевших. Так что число госпитализированных выросло до тридцати двух человек. Еще пятеро от госпитализации отказались и получают лечение на дому. Состояние всех заболевших удовлетворительное, тяжелых случаев нет», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в инфекционной больнице Магадана медики развернули дополнительные места, всем госпитализированным предоставляют необходимое лечение.

Среди госпитализированных один ребенок, 9-летняя девочка. Ее состояние также опасений не вызывает. Скорее всего, новых госпитализированных уже не будет. Медики обследовали всех, кто питался в этой столовой, за исключением нескольких человек, которые так и не вышли на связь
Собеседница агентства
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