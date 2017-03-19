В Магадане выросло число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез

В Магадане 17 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Медики Магадана в ночь с пятницы на субботу госпитализировали в инфекционные больницы 13 жителей города, днем еще четверых. У всех подозревают сальмонеллез после приема пищи в столовой «Северовостокзолото». Учреждение общепита сейчас закрыто. Окончательные выводы медики сделают в понедельник, когда будут готовы лабораторные анализы. Предположительно, все заболевшие отравились картофельным пюре, в которое добавляли сырое яйцо.

«Медики обследовали сто тридцать человек, питавшихся в столовой “Северовостокзолото”, и выявили новых заболевших. Так что число госпитализированных выросло до тридцати двух человек. Еще пятеро от госпитализации отказались и получают лечение на дому. Состояние всех заболевших удовлетворительное, тяжелых случаев нет», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в инфекционной больнице Магадана медики развернули дополнительные места, всем госпитализированным предоставляют необходимое лечение.