В Магадане выросло число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез

Ранее сообщалось о 13 госпитализированных.
Медики Магадана в ночь с пятницы на субботу госпитализировали в инфекционные больницы 13 жителей города, днем еще четверых. У всех подозревают сальмонеллез после приема пищи в столовой «Северовостокзолото». Учреждение общепита сейчас закрыто. Окончательные выводы медики сделают в понедельник, когда будут готовы лабораторные анализы. Предположительно, все заболевшие отравились картофельным пюре, в которое добавляли сырое яйцо.
«Медики обследовали сто тридцать человек, питавшихся в столовой “Северовостокзолото”, и выявили новых заболевших. Так что число госпитализированных выросло до тридцати двух человек. Еще пятеро от госпитализации отказались и получают лечение на дому. Состояние всех заболевших удовлетворительное, тяжелых случаев нет», — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, в инфекционной больнице Магадана медики развернули дополнительные места, всем госпитализированным предоставляют необходимое лечение.
Среди госпитализированных один ребенок, 9-летняя девочка. Ее состояние также опасений не вызывает. Скорее всего, новых госпитализированных уже не будет. Медики обследовали всех, кто питался в этой столовой, за исключением нескольких человек, которые так и не вышли на связь