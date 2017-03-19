В Хабаровске горел нефтеперерабатывающий завод

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

При разведке было обнаружено возгорание на трубопроводе на установке по переработке нефтепродуктов. Благодаря оперативным действиям в 05.44 пожар был локализован, в 06.20 полностью ликвидирован. Его площадь составила около 15 квадратных метров. Погибших пострадавших нет.

В настоящее время причины пожара, материальный ущерб устанавливается. Всего для ликвидации пожара привлекалось 44 человека и 14 ед. техники, из них от МЧС России — 26 человек и 8 ед. техники.

Фото: ИА «Дейта».