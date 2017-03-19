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09:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске полицейский присвоил служебные талоны на бензин

После проверки сотрудника уволили из правоохранительных органов.

В Красноярске сотрудника полиции уличили в присвоении служебного имущества. Информация опубликована 18 марта на официальном сайте ведомства.

Оперативники установили, что начальник по тыловому обеспечению в одном из отделов красноярской полиции забрал себе талоны на бензин и другие виды ГСМ. Документы предназначались для обеспечения работы служебного транспорта. Конкретная сумма ущерба, нанесенного государству, не уточняется.

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий потребовал провести проверку. В итоге провинившийся сотрудник был уволен из правоохранительных органов. Непосредственные руководители полицейского получили дисциплинарные взыскания.

Следователи завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата с использованием служебного положения». Полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы.

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