В Красноярске полицейский присвоил служебные талоны на бензин

В Красноярске сотрудника полиции уличили в присвоении служебного имущества. Информация опубликована 18 марта на официальном сайте ведомства.

Оперативники установили, что начальник по тыловому обеспечению в одном из отделов красноярской полиции забрал себе талоны на бензин и другие виды ГСМ. Документы предназначались для обеспечения работы служебного транспорта. Конкретная сумма ущерба, нанесенного государству, не уточняется.

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий потребовал провести проверку. В итоге провинившийся сотрудник был уволен из правоохранительных органов. Непосредственные руководители полицейского получили дисциплинарные взыскания.

Следователи завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата с использованием служебного положения». Полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы.