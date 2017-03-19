Коммуниста задержали за одиночный пикет на привокзальной площади во Владивостоке

Владивосток, 19 марта, PrimaMedia.

Члена КПРФ Максима Шинкаренко задержали 19 марта на привокзальной площади во Владивостоке за проведение одиночного пикета. Молодой коммунист развернул плакат, на котором было написано «Долой госпошлину и сборы», но не простоял с ним и минуты — его почти сразу же забрали сотрудники полиции. Как позже объяснял представитель краевой администрации, коммунисты просто не имели право проводить какую-либо акцию на привокзальной площади, так как здесь уже было согласовано проведение совершенно другого мероприятия — празднование годовщины присоединения Крыма к России, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что около недели назад в соцсетях появилась информация о том, что в воскресенье, 19 марта, на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Один из членов КПРФ Максим Шинкаренко, появившись на площади, развернул свой плакат, который призывал отменить госпошлины, чем сразу же привлек внимание полицейских, которые посадили его в служебную машину и отвезли во Фрунзенский районный суд для составления протокола.

Депутат ЗС ПК, член партии КПРФ Владимир Беспалов решил выяснить, почему забрали Шинкаренко.

«Я подошел к майору и спросил, на каком основании задержан человек с плакатом, на что мне ответили, что сегодня проводится другая общественно-политическая акция и проведение других акций запрещено. Мы обратимся к юристам, чтобы они проверили правомерность задержания», — рассказал корр. агентства Владимир Беспалов.

Представитель администрации края, находящаяся на площади также подтвердила журналисту PrimaMedia, что коммунисты не имели права проводить какую-либо акцию даже в форме одиночного пикета, поскольку были извещены, что здесь проводится другое мероприятие, а именно празднование присоединения Крыма.

Напомним, что почти месяц назад Максима Шинкаренко и еще пять человек уже задерживали за нарушение общественного порядка на отмененном митинге против «ЭРА-ГЛОНАСС» на той же привокзальной площади. Двое задержанных получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.