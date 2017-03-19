Коммуниста задержали за одиночный пикет на привокзальной площади во Владивостоке
Причиной тому явилась праздничная акция в честь годовщины присоединения Крыма к России.
Причиной тому явилась праздничная акция в честь годовщины присоединения Крыма к России.
Владивосток, 19 марта, PrimaMedia.
Члена КПРФ Максима Шинкаренко задержали 19 марта на привокзальной площади во Владивостоке за проведение одиночного пикета. Молодой коммунист развернул плакат, на котором было написано «Долой госпошлину и сборы», но не простоял с ним и минуты — его почти сразу же забрали сотрудники полиции. Как позже объяснял представитель краевой администрации, коммунисты просто не имели право проводить
Напомним, что около недели назад в соцсетях появилась информация о том, что в воскресенье, 19 марта, на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг против обязательной установки системы
Один из членов КПРФ Максим Шинкаренко, появившись на площади, развернул свой плакат, который призывал отменить госпошлины, чем сразу же привлек внимание полицейских, которые посадили его в служебную машину и отвезли во Фрунзенский районный суд для составления протокола.
Депутат ЗС ПК, член партии КПРФ Владимир Беспалов решил выяснить, почему забрали Шинкаренко.
«Я подошел к майору и спросил, на каком основании задержан человек с плакатом, на что мне ответили, что сегодня проводится другая
Представитель администрации края, находящаяся на площади также подтвердила журналисту PrimaMedia, что коммунисты не имели права проводить
Напомним, что почти месяц назад Максима Шинкаренко и еще пять человек уже задерживали за нарушение общественного порядка на отмененном митинге против «ЭРА-ГЛОНАСС» на той же привокзальной площади. Двое задержанных получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.