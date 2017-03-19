Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14События недели в фотографиях
12Первая женщина в космосе
1185-летие Наины Ельциной
09:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Коммуниста задержали за одиночный пикет на привокзальной площади во Владивостоке

Причиной тому явилась праздничная акция в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 марта, PrimaMedia.

Члена КПРФ Максима Шинкаренко задержали 19 марта на привокзальной площади во Владивостоке за проведение одиночного пикета. Молодой коммунист развернул плакат, на котором было написано «Долой госпошлину и сборы», но не простоял с ним и минуты — его почти сразу же забрали сотрудники полиции. Как позже объяснял представитель краевой администрации, коммунисты просто не имели право проводить какую-либо акцию на привокзальной площади, так как здесь уже было согласовано проведение совершенно другого мероприятия — празднование годовщины присоединения Крыма к России, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что около недели назад в соцсетях появилась информация о том, что в воскресенье, 19 марта, на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Один из членов КПРФ Максим Шинкаренко, появившись на площади, развернул свой плакат, который призывал отменить госпошлины, чем сразу же привлек внимание полицейских, которые посадили его в служебную машину и отвезли во Фрунзенский районный суд для составления протокола.

Депутат ЗС ПК, член партии КПРФ Владимир Беспалов решил выяснить, почему забрали Шинкаренко.

«Я подошел к майору и спросил, на каком основании задержан человек с плакатом, на что мне ответили, что сегодня проводится другая общественно-политическая акция и проведение других акций запрещено. Мы обратимся к юристам, чтобы они проверили правомерность задержания», — рассказал корр. агентства Владимир Беспалов.

Представитель администрации края, находящаяся на площади также подтвердила журналисту PrimaMedia, что коммунисты не имели права проводить какую-либо акцию даже в форме одиночного пикета, поскольку были извещены, что здесь проводится другое мероприятие, а именно празднование присоединения Крыма.

Напомним, что почти месяц назад Максима Шинкаренко и еще пять человек уже задерживали за нарушение общественного порядка на отмененном митинге против «ЭРА-ГЛОНАСС» на той же привокзальной площади. Двое задержанных получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Чёртова дюжина" подводного флота России на Тихом океане
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия ввела режим «повышенной готовности» к кибератакам
У Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, заявившего о бомбе
КНДР протестировала новый ракетный двигатель
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
В нескольких районах Дагестана введен режим КТО
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь