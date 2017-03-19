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08:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске школьник спрыгнул с недостроенного здания в медгородке на ЧТЗ

Подросток упал на бетонную плиту.

Школьник спрыгнул с недостроенного корпуса детского отделения на территории городской больницы № 8, сообщает telefakt.ru.

Вчера, 18 марта, в Челябинске старшеклассник спрыгнул с недостроенного здания. Трагедия произошла в Тракторозаводском районе около 18:00. Школьник упал на бетонную плиту и от полученных травм скончался.

«Ребёнок рос и воспитывался в благополучной семье. Родители предполагают, что сын мог свести счёты с жизнью из-за девушки», — пишет издание.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Челябинске в начале марта два 13-летних мальчика выпали с балконов, один в «Александровском», другой в Тракторозаводском районе.

В пресс-центре «АиФ-Челябинск» по этому поводу прошла пресс-конференция, посвящённая «играм со смертью». Руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии, председатель Независимого экспертного совета по проблемам национальной безопасности и экстремизма Константин Путник высказал мнение о проблеме суицидального поведения среди подростков в Челябинской области:

«Эта тема стоит достаточно остро. Можно говорить о том, что началась настоящая эпидемия детских и подростковых суицидов по всей стране и даже в ближнем зарубежье, в республиках бывшего Советского Союза. По данным ВОЗ, Россия занимает первое место в Европе по суицидам. “Игры со смертью” — это участие в информационных играх, которые распространяются по социальным сетям в интернете. Детей и подростков вовлекают в это».

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