В Челябинске школьник спрыгнул с недостроенного здания в медгородке на ЧТЗ
Подросток упал на бетонную плиту.
Подросток упал на бетонную плиту.
Школьник спрыгнул с недостроенного корпуса детского отделения на территории городской больницы № 8, сообщает telefakt.ru.
Вчера, 18 марта, в Челябинске старшеклассник спрыгнул с недостроенного здания. Трагедия произошла в Тракторозаводском районе около 18:00. Школьник упал на бетонную плиту и от полученных травм скончался.
«Ребёнок рос и воспитывался в благополучной семье. Родители предполагают, что сын мог свести счёты с жизнью
В настоящий момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Челябинске в начале марта два 13-летних мальчика выпали с балконов, один в «Александровском», другой в Тракторозаводском районе.
В
«Эта тема стоит достаточно остро. Можно говорить о том, что началась настоящая эпидемия детских и подростковых суицидов по всей стране и даже в ближнем зарубежье, в республиках бывшего Советского Союза. По данным ВОЗ, Россия занимает первое место в Европе по суицидам. “Игры со смертью” — это участие в информационных играх, которые распространяются по социальным сетям в интернете. Детей и подростков вовлекают в это».