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08:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ изъяла в Донбассе поддельный алкоголь на 30 млн грн

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения силовой операции в Донбассе фальсифицированный алкоголь на сумму более миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения антитеррористической операции контрафактный алкоголь на сумму более тридцати миллионов гривен», — указывается в сообщении.

Правоохранители установили, что производством фальсифицированного алкоголя занимался житель Славянска Донецкой области, реализовывая его через торговые сети региона. Правоохранители уже изъяли фальсифицированный алкоголь в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе. Силовики уже возбудили дело по статье «незаконное производство подакцизных товаров».

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области.

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