СБУ изъяла в Донбассе поддельный алкоголь на 30 млн грн

«Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения антитеррористической операции контрафактный алкоголь на сумму более тридцати миллионов гривен», — указывается в сообщении.

Правоохранители установили, что производством фальсифицированного алкоголя занимался житель Славянска Донецкой области, реализовывая его через торговые сети региона. Правоохранители уже изъяли фальсифицированный алкоголь в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе. Силовики уже возбудили дело по статье «незаконное производство подакцизных товаров».

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области.