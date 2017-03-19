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08:46 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестный угрожал взорвать автомобиль у Белого дома в США

Водитель задержан, полицейские проверяют машину.

Источник: Reuters

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — У здания Белого дома в Вашингтоне задержан водитель, угрожавший взорвать бомбу в его автомобиле. Как передает CNN со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел около КПП резиденции президента США.

Наличие какого-либо взрывного устройства в автомобиле не было подтверждено, но безопасность в Белом доме была немедленно усилена.

Водитель находится под стражей, и в настоящее время автомобиль проверяется, сообщили источники CNN. Несколько улиц вокруг Белого дома были перекрыты.

Комментарии
2
Оксана Поддубная
Не знаете, случайно не мой любимый АБ? Не поняли его здесь, вполне может свести счеты с жизнью. У него тонкая чувствительная натура, а здесь каждый норовил укусить его..(
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TURBODED
"Число долларовых миллионеров в России выросло на 10% в 2016 году"
Вот бы нам всей Россией переехать в эту Россию !...
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