Огромная глыба льда свалилась на автомобиль в центре Хабаровска

Хабаровск, 19 марта, AmurMedia.

Глыда льда внушительных размеров свалилась на автомобиль, припаркованный возле дома на улице Тургенева в Хабаровске. Однако, по мнению интернет-пользователей, в этом случае хозяин иномарки в своих злоключениях виноват сам, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фото с места происшествия очевидцы событий разместили в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Интернет-пользователи согласились с тем, что такая опасность в городе имеет место быть, однако сочувствовать потерпевшему автолюбителю не спешили.

«А зачем ставить туда, где падает лед?», «О, это сейчас беда номер один», «А мы по такому делу в суде выиграли компенсацию ущерба. Управляйка обязана чистить крыши. Машинку отремонтировали», «Да просто автохам не там припарковался — с коляской не пройти!» — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

Как сообщалось ранее, во многих неприятных историях, которые с ними случаются, владельцы машин зачастую виноваты сами. Атаки противников стихийных парковок, а также удары со стороны стихии провоцирует излишняя прижимистость владельцев машин.

— Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют владельцам машин не экономить на платных автостоянках, особенно в ночное время, — отметила ранее сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.