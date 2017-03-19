Огромная глыба льда свалилась на автомобиль в центре Хабаровска
Однако в этом случае жалеть владельца машины общественность не стала.
Однако в этом случае жалеть владельца машины общественность не стала.
Хабаровск, 19 марта, AmurMedia.
Глыда льда внушительных размеров свалилась на автомобиль, припаркованный возле дома на улице Тургенева в Хабаровске. Однако, по мнению
Фото с места происшествия очевидцы событий разместили в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram.
«А зачем ставить туда, где падает лед?», «О, это сейчас беда номер один», «А мы по такому делу в суде выиграли компенсацию ущерба. Управляйка обязана чистить крыши. Машинку отремонтировали», «Да просто автохам не там припарковался — с коляской не пройти!» — прокомментировали происшествие
Как сообщалось ранее, во многих неприятных историях, которые с ними случаются, владельцы машин зачастую виноваты сами. Атаки противников стихийных парковок, а также удары со стороны стихии провоцирует излишняя прижимистость владельцев машин.
— Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют владельцам машин не экономить на платных автостоянках, особенно в ночное время, — отметила ранее сотрудник
Напомним, на прошлой неделе мэр Хабаровска Александр Соколов призвал управляющие компании убыстрить очищение кровель домов от снега и наледи. К работе по очистке зданий от морозных сталактитов привлекли более сотни специалистов, включая промышленных альпинистов. Как сообщили на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений представители управления