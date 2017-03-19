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08:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Неоднократно судимый забайкалец не довез взрывчатку во Владивосток

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте изъяли фрагмент тротиловой шашки у пассажира поезда «Новосибирск — Владивосток». Об этом ИА «Дейта» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.

При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Новосибирск-Владивосток» внимание сотрудников Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте привлек 28-летний пассажир. При осуществлении проверки личных вещей, у ранее неоднократно судимого жителя Забайкальского края была обнаружена сумка, в которой находился фрагмент тротиловой шашки промышленного производства. Общий вес тротилового вещества составил 188 граммов.

От комментариев молодой человек отказался.

По данному факту, следственным отделом Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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