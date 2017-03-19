Женщина и ее 5-летняя дочь отравились угарным газом в Волгограде
В Волгограде мать и ее пятилетняя дочь были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщает ВДТВ.
В Волгограде мать и ее пятилетняя дочь были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщает ВДТВ.
Как поясняют в ГУ МВД по Волгоградской области, отравление произошло в Тракторозаводском районе в одной из квартир по улице Батова. По предварительным данным, причиной отравления стала неисправная колонка.
Состояние пострадавших средней тяжести. Пострадавшим оказывают помощь медики.