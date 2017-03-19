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12:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Женщина и ее 5-летняя дочь отравились угарным газом в Волгограде

В Волгограде мать и ее пятилетняя дочь были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщает ВДТВ.

Как поясняют в ГУ МВД по Волгоградской области, отравление произошло в Тракторозаводском районе в одной из квартир по улице Батова. По предварительным данным, причиной отравления стала неисправная колонка.

Состояние пострадавших средней тяжести. Пострадавшим оказывают помощь медики.

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